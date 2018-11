Europese protesten tegen geweld tegen vrouwen

Duizenden mensen zijn zondag in Europa de straat opgegaan ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

In Madrid en andere Spaanse steden liepen tienduizenden mensen, waarvan velen in paarse kleding, een mars. De demonstranten riepen leuzen en droegen borden met de teksten als ‘Voor degenen die niet bij ons zijn’ en ‘Gerechtigheid’. In Madrid eindigde het protest met het voorlezen van de namen van de 44 vrouwen die vorig jaar in Spanje om het leven kwamen door huiselijk geweld.

Eerder dit jaar staakten vrouwen in heel Spanje en organiseerden zij honderden bijeenkomsten om te protesteren tegen ongelijkheid. Volgens de twee grootste vakbonden deden ongeveer zes miljoen vrouwen mee aan de staking, de eerste in zijn soort die in Spanje werd gehouden op de Internationale Vrouwendag.

In de Turkse stad Istanbul beëindigde de politie de mars. Op videobeelden van Turkse media is te zien dat veiligheidstroepen traangas gebruikten in de centrale winkelstraat Istiklal om de demonstratie te stoppen. Geweld tegen vrouwen is een wijdverbreid probleem in de Turkse samenleving. Volgens een vrouwenrechtenplatform zijn alleen al in Turkije dit jaar meer dan 300 vrouwen gedood door geweld.

Ook in andere Europese steden werd betoogd tegen geweld tegen vrouwen. In Brussel deden zo’n 5000 mensen mee.