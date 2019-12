Europese planetenjager alsnog gelanceerd

Een dag later dan gepland is een Europese planetenzoeker de ruimte in gegaan. De sonde Cheops werd woensdag gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Op dinsdag was het aftellen nog gestopt vanwege een softwareprobleem.

De Cheops moet gaan zoeken naar planeten die rond andere sterren draaien, zogenoemde exoplaneten. De satelliet moet meten hoe groot de planeten zijn en welke misschien een dampkring hebben. Ook kijkt hij naar de dichtheid van planeten, omdat dit iets kan zeggen over hun samenstelling. Wetenschappers krijgen dan een beter beeld op welke planeten misschien leven mogelijk is.

Het Cheops-onderzoek staat onder leiding van de Zwitser Didier Queloz, die dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde heeft gekregen. Queloz ontdekte in 1995 de eerste exoplaneet die rond een ster als de zon draait. Inmiddels zijn er meer dan 4000 exoplaneten gevonden, alleen in onze Melkweg, een van de vele miljarden sterrenstelsels in het heelal.

De Cheops is de eerste van drie Europese planetenjagers. In 2026 moet de Plato de ruimte in gaan en in 2028 de Ariel.