„Europese ophitser gepakt bij protest Iran”

Een Europeaan is volgens justitie in Iran opgepakt bij het ophitsen van relschoppers in het district Borujerd. Hij was daarvoor opgeleid door een Europese geheime dienst volgens de juridische bronnen in de gelijknamige stad, circa 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran.

Uit welk land de arrestant komt, is niet bekendgemaakt. In Iran zijn sinds afgelopen donderdag plotseling hevige protesten begonnen tegen prijsverhogingen, tegen corruptie en tegen het volgens de betogers incapabele regime van de sjiitische geestelijken.

Er zijn volgens Iraanse autoriteiten sinds donderdag meer dan twintig doden gevallen en circa duizend mensen gearresteerd. In de provincie Lorestan, waar Borujerd ligt, is volgens waarnemers veel betoogd.

De Jordaanse VN-mensenrechtenchef Zeid bin Raad al-Hussein, heeft woensdag de Iraanse regering opgeroepen demonstranten te respecteren en een onafhankelijk onderzoek naar het geweld te laten instellen.