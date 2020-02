Europese ministers overleggen over corona-uitbraak Italië

De ministers van Volksgezondheid van Italië en diverse buurlanden overleggen dinsdag in Rome over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het noorden van Italië. Ook EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) schuift aan.

In Italië zijn inmiddels zeven mensen bezweken aan de gevolgen van de besmetting met het virus. Bij minstens 220 mensen is de besmetting vastgesteld. De landen die aan het overleg meedoen zijn behalve Italië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Kroatië.