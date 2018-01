Europese miljoenen voor hulp aan Afghanen

De Europese Unie trekt 37,5 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Afghanen die slachtoffer zijn van het conflict in hun land. Velen leven volgens de Europese Commissie in extreem zware omstandigheden.

Voor ontheemden en andere kwetsbare groepen in Afghanistan zelf wordt 27 miljoen vrijgemaakt. Dat wordt besteed aan onder meer traumazorg, voedsel, water en onderdak. Voor Afghanen die zijn gevlucht naar Pakistan en daar ondervoed zijn als gevolg van natuurrampen is 5,5 miljoen beschikbaar. Voor Afghaanse vluchtelingen in Iran is 5 miljoen gereserveerd, ook voor onderwijs.

De EU heeft sinds 1994 bijna 1,4 miljard euro aan humanitaire hulp voor de regio uitgegeven, naast ontwikkelingshulp. „De betrokkenheid van de EU bij het Afghaanse volk blijft onwrikbaar”, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp).