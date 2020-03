Europese media verbijsterd over maatregel Trump

De verbijstering over het inreisverbod voor Europeanen dat president Trump heeft afgekondigd is groot in Europese kranten. Die berichten met grote zorgen over de neergang op de beurzen en de dreigende recessie. De Duitse krant Süddeutsche Zeitung spreekt van „de laffe heer Trump”. Het blad verwijt Trump nalatig te hebben gehandeld en noemt het plotselinge inreisverbod voor de meeste Europeanen „een poging om af te leiden van uw eigen mislukking”.

Veel media suggereren dat Trump met een schokkende maatregel de indruk probeert weg te nemen dat hij het virus niet serieus neemt. Volgens de Frankfurter Allgemeine vond Trump het nodig met „iets groots” te reageren op kritiek dat hij al weken tweeslachtig was tegenover de dreiging van het virus. Hij deed het af als een griepje en bij een andere gelegenheid zinspeelde hij op dramatisch ingrijpen.

Volgens het Duitse dagblad was dagenlang verlies op de beurs van Wall Street juist de aanleiding voor Trump om met een ingrijpende maatregel te komen. Hij heeft „iets groots” willen doen en heeft een inreisverbod voor mensen uit de Schengenzone afgekondigd. De economische neergang die hij hiermee ontketent, vergelijkt de krant Die Welt met de crisis van 1929.

De Britse krant The Guardian vermoedt dat Trump ook in eigen land fel onder vuur zal komen te liggen over de doelmatigheid van de maatregel, zeker gezien de economische schade. In Trumps lezing heeft hij echter tijdig gereageerd om „het buitenlandse virus” buiten de deur te houden. Het zijn volgens hem de Europeanen die daar te lang mee hebben gewacht.

De Britse Independent richt zijn pijlen op de eigen regering van premier Johnson. Die zou ondanks de draconische maatregel van Trump en de ’Europese ‘lockdown’ nog steeds niet inzien, net als Trump lange tijd, dat er ingegrepen moet worden. In Groot-Brittannië worden tot verbazing van de krant niet meer, maar steeds minder mensen op het virus getest.