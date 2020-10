Europese landen zien weer forse stijging coronabesmettingen

Europese landen hebben opnieuw forse stijgingen gemeld van het aantal coronabesmettingen. Niet eerder is in Duitsland, Tsjechië, Rusland en Kroatië in een etmaal bij zo’n groot aantal mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Polen registreerde de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de pandemie.

Het 145 miljoen inwoners tellende Rusland maakte melding van 15.150 nieuwe besmettingen, Tsjechië (10 miljoen inwoners) van 9721 en in Duitsland (83 miljoen inwoners) ging het om 7334 nieuwe coronagevallen. Kroatië, waar zo’n 4 miljoen mensen wonen, registreerde 1131 besmettingen. Het was de eerste keer dat daar meer dan 1000 coronagevallen zijn vastgesteld.

Polen maakte melding van de dood van 132 coronapatiënten in een dag tijd, de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de pandemie. Daar stelden de autoriteiten in een dag tijd bij nog eens 7705 mensen een coronabesmetting vast. Dat zijn er minder dan donderdag, toen een recordaantal van 8099 besmettingen was gemeld.