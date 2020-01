Europese landen vragen Iran geen geweld te gebruiken

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben Iran opgeroepen om geen geweld te gebruiken en zich te blijven houden aan het atoomakkoord uit 2015. Dat zeggen de landen in een gezamenlijke verklaring.

In de verklaring benadrukken de landen de noodzaak om de situatie te de-escaleren. „Het bestrijden van IS blijft onze prioriteit. Daarom moeten we de internationale coalitie intact houden. We roepen Irak op de coalitie te blijven steunen.

Zondag stemde het Iraakse parlement ervoor om alle militairen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen IS het land uit te sturen. Iran zei zich niet meer aan het atoomakkoord te houden, als gevolg van de dood van generaal Qassem Soleimani. Hij werd donderdag in Bagdad gedood door een Amerikaanse raket.

„Wij zijn klaar om in gesprek te treden met alle partijen om de situatie te de-escaleren en weer voor stabiliteit in de regio te zorgen”, aldus de drie Europese landen.