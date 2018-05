Europese landen vierkant achter atoomakkoord

Duitsland en Frankrijk zijn niet van plan zich terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran. De Franse minister Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) zei op een gezamenlijke persconferentie met zijn Duitse collega Heiko Maas dat Parijs, Berlijn en Londen zich aan het akkoord willen houden, ongeacht wat de Verenigde Staten besluiten.

Le Drian zei dat de drie Europese landen „vastberaden zijn deze deal te redden”. Maas stelde op zijn beurt dat het risico op „escalatie” aanwezig is als de atoomovereenkomst sneuvelt. „We denken niet dat er een te rechtvaardigen reden is voor terugtrekking uit het akkoord. We blijven dat bepleiten bij onze Amerikaanse vrienden”, zei de Duitse minister.

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt echter de deal te torpederen als niet tegemoet wordt gekomen aan zijn kritiek op het akkoord.

Het is nog onduidelijk of zo’n besluit van Trump het einde zou zijn van de deal. De Iraanse president Hassan Rohani suggereerde dat zijn land mogelijk bereid is zich ook zonder Amerikaanse medewerking aan het akkoord te houden. „Als we zonder Amerika uit een deal kunnen halen wat we willen, dan zal Iran gecommitteerd blijven aan de deal”, zei hij in een toespraak.

„Wat Iran wil is dat onze belangen worden gewaarborgd door de niet-Amerikaanse ondertekenaars”, vervolgde de Iraanse president, die stelde in zo’n geval geen bezwaar te hebben als de Amerikanen zich terugtrekken. „Maar als ze Iran willen verzwakken en onze invloed in de regio of in de wereld aan banden willen leggen, zal Iran zich krachtig verzetten.”