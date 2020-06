Europese landen heropenen grenzen, toerisme komt weer op gang

Veel EU-landen hebben maandag de grenzen weer geopend voor inwoners van andere Europese landen. Het gaat onder meer om landen als België, Frankrijk en Duitsland. Ook zijn tot vreugde van ondernemers en klanten op veel plaatsen andere beperkingen versoepeld.

Zo liet onder meer de Franse regering de teugels weer wat meer vieren. Grenscontroles zijn gestaakt en horecazaken in Parijs mochten weer helemaal open. Zij mochten klanten de afgelopen tijd alleen op terrassen bedienen, maar daar is nu verandering in gekomen. „Het gaat een feest worden” , aldus de eigenaar van vier restaurants in de Franse hoofdstad.

Ook in Engeland kunnen meer ondernemers de deuren openen. Het gaat om zaken die het stempel niet-essentieel hadden gekregen, zoals boekwinkels en elektronicazaken. Zij kunnen voor het eerst sinds maart weer klanten ontvangen. Dat leidde op sommige plaatsen tot flinke rijen buiten winkels. Veel mensen droegen mondkapjes, meldden Britse media.

Op sommige plaatsen komt ook het toerisme weer op gang. Zo vlogen zo’n 190 Duitsers van Düsseldorf naar Mallorca. Daar wordt als proef voorlopig alleen een beperkt aantal Duitsers toegelaten. De eerste groep ‘testtoeristen’ kreeg een warm welkom van de lokale bevolking. „We wachten al vijf maanden en zijn dolblij dat het eindelijk zover is”, glunderde een vakantieganger.

Duitse toeristen trokken ook massaal naar buurland Denemarken. Daardoor ontstond een kilometerslange file. Het Noord-Europese land laat nog geen Nederlandse toeristen toe, maar inwoners van Duitsland, Noorwegen en IJsland zijn onder voorwaarden al wel welkom. Zij moeten wel een verblijf boeken van minstens zes nachten.

Ook andere landen houden beperkingen in stand. Zo wil Spanje de grenzen pas op 21 juni openen. Het onder toeristen populaire Griekenland versoepelt de maatregelen wel en laat meer internationale vluchten toe. „We wachten wanhopig op toeristen”, zei een medewerker van een souvenirwinkel in Fira, op het eiland Santorini. " Als de mensen niet komen, hoe moeten we dan overleven?”

Voor de coronacrisis staken dagelijks naar schatting zo’n 3,5 miljoen mensen een Europese binnengrens over. In het Belgische dorp Macquenoise deden tabakszaken weer goede zaken. Veel Fransen gingen de grens over om daar goedkoop te winkelen. „Het is het waard” , zei een klant die 200 kilometer had gereden om sigaretten te kopen.