Europese landen dreigen over sabotage vredesproces Libië

Europese landen hebben met sancties gedreigd tegen partijen die de pogingen saboteren om vrede te stichten in Libië. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië dringen er op aan dat niemand het vredesproces dat onder de vlag van de Verenigde Naties is ingezet, verstoort met bijvoorbeeld concurrerende vredesinitiatieven. De vier noemen geen namen maar eerder verweten ze vaak Turkije en Rusland het slepende vredesoverleg te ondermijnen.

Het olierijke Libië is na de val van de dictatuur van Muammar Kaddafi in 2011 tot een chaos vervallen. Stammen, clans en regio’s betwisten de macht en de oliebronnen. Ook de oude rivaliteit tussen het noordoosten (Cyrenaica) en het noordwesten (Tripolitanië) zorgt voor veel onrust. Verkiezingen in 2014 leidden tot twee regeringen, een in het noordoosten en een in het noordwesten.

De VN steunen de regering van premier Fayez al-Serraj die zich met moeite staande houdt in de hoofdstad Tripoli met hulp van onder meer Turkije, Qatar en Italië. De belangrijkste partij uit het oosten is ‘maarschalk’ Khalifa Haftar die met zijn Libische Nationale Leger’ grote delen van het land beheerst. Hij krijgt steun van onder meer Rusland, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk. De VN willen een vredesregeling met alle betrokkenen bereiken en eind volgend jaar verkiezingen in het land van bijna zeven miljoen inwoners.