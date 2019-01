Europese landen bereid tot erkennen Guaidó

Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn bereid oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als president van Venezuela als er in het Zuid-Amerikaanse land de komende week geen verkiezingen worden uitgeschreven. Dat hebben de drie landen zaterdag bekendgemaakt.

„Tenzij er binnen acht dagen verkiezingen worden aangekondigd, zijn we klaar om @jguaido te erkennen als ‘president van Venezuela’ om een politiek proces op gang te brengen”, schrijft de Franse president Emmanuel Macron op Twitter. De Spaanse premier Pedro Sanchez kondigde zaterdag hetzelfde aan. De woordvoerster van de Duitse regering meldde op Twitter: „Als er over acht dagen geen verkiezingen worden aangekondigd, zijn we klaar om Juan Guaidó te erkennen als interim-president, die een politiek proces kan starten met Europese partners.”

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt zaterdag op verzoek van de Verenigde Staten bijeen nadat Washington en een reeks landen in de regio Guaidó als staatshoofd hadden erkend en er bij president Nicolás Maduro op hadden aangedrongen af te treden.

De Europese Unie liet donderdag weten het parlement dat geleid wordt door Guaidó te steunen. Die riep zichzelf woensdag tijdens massale protesten uit tot staatshoofd.