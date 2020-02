Europese conservatieve fractie trekt aan Hongaarse premier Orban

De Europese fractie van Conservatieven en Hervormers probeerde dinsdag in Rome de Hongaarse premier Viktor Orban aan hun kant te krijgen. Feit is dat de Eurosceptische partijen verdeeld zijn.

Eerder op de dag had Orban een lunch met Silvio Berlusconi, waarbij de Italiaanse oud-premier de Hongaarse leider beloofde zich voor Orban in te zetten binnen de Europese Volkspartij. Het lidmaatschap van Orbans partij in deze fractie is opgeschort wegens zijn rechts-politieke ideeën. Maar het ziet er niet naar uit dat Berlusconi’s lijmpoging succes heeft gehad. „Het is beter om duidelijkheid te verschaffen dan compromissen te sluiten met links en afscheid te nemen van het conservatisme”, zei Orban later op de conferentie van conservatieve nationalisten in Rome.

Het is daarom niet ondenkbaar dat Viktor Orban een overstap overweegt naar de ECH. Een teken aan de wand is dat Matteo Salvini, leider van de grootste nationalistische partij van Europa, op het laatste moment afzegde voor de conferentie. Volgens ingewijden in Rome zou dat zijn om zich niet te verbinden aan de ECH. Salvini heeft in 2019 zijn eigen Europese fractie, Identiteit en Democratie, opgericht.

Op de conferentie, die georganiseerd werd door de Amerikaanse Edmund Burke Foundation, sprak ook Ryszard Legutko, de co-voorzitter van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH), een Eurosceptische fractie binnen het Europees Parlement. Van deze fractie is ook het Forum voor Democratie (FvD) lid. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse postfascistische Broeders van Italië. Giorgia Meloni, de voorzitter van deze partij, gaf maandag al –achter gesloten deuren– acte de présence in de Italiaanse hoofdstad.

FvD-leider Thierry Baudet en de Franse Marion Marechal Le Pen spraken dinsdag eveneens op de conferentie in Rome. Orban hield de afsluitende speech.