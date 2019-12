Europese Commissie voert druk op Malta op

De regering van Malta moet er snel voor zorgen dat het Openbaar Ministerie volledig onafhankelijk wordt en actie wordt ondernomen tegen corruptie. „De Europese Commissie zal niet aarzelen om maatregelen te nemen als dat nodig is”, zei vicevoorziter Věra Jourová dinsdag in het Europees Parlement. „Er mag geen tijd meer verloren gaan.”

Ook het parlement dringt hier op aan, naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de opdrachtgevers banden hadden met regeringskringen. Premier Joseph Muscat heeft aangekondigd op 12 januari op te stappen. Veel Europarlementariërs dringen aan op een direct vertrek.

Jourová erkende dat de regering in Valletta al wel bezig is met hervormingen. EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) stuurde deze week een brief aan de Maltese justitieminister Owen Bonnici met het dringende verzoek hier haast mee te maken.

Het onderzoek naar de moord moet volstrekt onafhankelijk zijn, aldus Reynders. Dat moet grondig zijn en zonder politieke bemoeienis, heeft Jourová duidelijk gemaakt aan de regering van Malta.