Europese Commissie verklaart België vrij van varkenspest

De Europese Commissie verklaart België formeel vrij van de Afrikaanse varkenspest. Alle beperkingen worden opgeheven, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De Afrikaanse varkenspest was in september 2018 opgedoken bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Om de epidemie de kop in te drukken werd een groot gebied afgegrendeld voor toeristen en moesten varkenshouders er preventief ruimen.

Experts van de lidstaten gaven de commissie vrijdag hun goedkeuring voor opheffing van alle beperkende maatregelen. Varkenshouders kunnen terug naar hun bedrijven en de handel in varkensvlees kan weer worden opgevoerd. Ook gaat België werken aan het opgeheven krijgen van handelsembargo’s buiten Europa. Onder meer China handhaaft een verbod op de invoer van Belgisch varkensvlees.