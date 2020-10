Europese Commissie start procedure tegen Londen om brexitwet

De Europese Commissie begint een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege de omstreden brexitwet die het land heeft aangenomen. Die interne marktwet is volgens voorzitter Ursula von der Leyen in strijd met afspraken in het met de Europese Unie gesloten terugtrekkingsverdrag, zei ze in een verklaring.

De EU eiste eerder dat Londen de omstreden wetgeving voor 1 oktober zou intrekken en dat is niet gebeurd, aldus Von der Leyen.

De inbreukprocedure begint met een bief waarin het dagelijks EU-bestuur de Britse regering om opheldering vraagt. Als het antwoord onbevredigend is volgt een soort aanmaning en als ook daar niets mee gedaan wordt kan de commissie besluiten naar het Europees Hof van Justitie te stappen.

