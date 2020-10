Europees Parlement wil meer concessies over begroting

Als EU-landen die Europees geld willen ontvangen niet strenger worden afgerekend op hun omgang met de rechtstaat, stemt het Europees Parlement (EP) niet in met de nieuwe begroting. Het compromis dat Duitsland heeft voorgesteld is „veel te zwak”, zeggen de onderhandelaars van het parlement. De Europese leiders en het parlement zouden het wel minder oneens zijn over de hoogte van de begroting en het herstelfonds voor de coronacrisis.

De regeringsleiders en staatshoofden besloten in juli na marathononderhandelingen het mes te zetten in allerlei zaken die het parlement na aan het hart liggen. Het EP, wiens fiat nodig is voor de begroting, eist nu alsnog extra geld voor bijvoorbeeld innovatie, wetenschappelijk onderzoek en volksgezondheid. Maar het scheelt nog maar enkele tientallen miljarden, stellen de onderhandelaars van het parlement.

De onenigheid over het beschermen van de rechtstaat als voorwaarde voor het ontvangen van geld uit de begroting en het herstelfonds, lijkt vooralsnog het belangrijkste obstakel voor een akkoord. Duitsland hoopte een compromis te vinden tussen rechtlijnige lidstaten als Nederland en felle tegenstanders als Hongarije en Polen, maar krijgt vooralsnog geen van beide kampen mee.

Dat de Nederlandse regering nu hoopt dat het Europees Parlement strengere rechtstaatregels weet af te dwingen, is wel „ironisch”, merkten de onderhandelaars maandag op. „Premier Rutte liet zich in het verleden nog denigrerend uit over het parlement en zoekt nu steun”, zei hoofdonderhandelaar Johan Van Overtveldt fijntjes.