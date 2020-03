Europees Parlement kort sessie in, geen stemmingen

Vanwege het coronavirus wordt de vierdaagse zitting van het Europees Parlement in Brussel deze week fors ingekort en wordt er niet gestemd. Dinsdag worden vier debatten gehouden, de rest wordt geschrapt.

Met die aankondiging komt voorzitter David Sassoli maandag om 17.00 na overleg met de voorzitters van de politieke groepen, laat een woordvoerder weten. Hij zal daarna de zitting direct schorsen tot dinsdagochtend. De vier debatten die dinsdag worden gehouden gaan over de Europese aanpak van het coronavirus, migratie en de situatie bij de Turks-Griekse grens, Internationale Vrouwendag en de Europese top over de meerjarenbegroting, aldus de zegsvrouw.

Een toespraak van Nana Akufo-Addo, de president van Ghana, gaat niet door. Dat geldt ook voor stemmingen over allerhande onderwerpen die dinsdag, woensdag en donderdag op het programma stonden. De bedoeling is dat alles „in principe” wordt ingehaald, ook de geschrapte debatten, maar hoe dat kan worden georganiseerd moet nog worden besproken.

Parlementsleden krijgen het advies een meter van elkaar af te zitten. Dat zou erg lastig zijn als alle ruim 700 afgevaardigden in de zaal zitten voor een stemming. Bij debatten is doorgaans maar een deel aanwezig.

Oorspronkelijk zouden de parlementariërs in Straatsburg bijeenkomen, maar vorige week werd besloten dat de zitting bij uitzondering in de Belgische hoofdstad zou worden gehouden. De gezondheidsrisico’s in Straatsburg (Frankrijk) zouden „gevoelig hoger liggen”.

Het parlement besloot eerder al drie weken de deuren te sluiten voor bezoek van buiten vanwege de risico’s rond het virus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden.

De volgende plenaire sessie staat gepland van 30 maart tot en met 2 april in Straatsburg. Of die doorgaat is nog onzeker.