Europees Parlement erkent Guaido

Het Europees Parlement erkent Juan Guaido als interim-president van Venezuela. Een ruime meerderheid van de Europarlementariërs (439 tegen 104) riep de EU en haar lidstaten donderdag op dat ook te doen, als er geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Het parlement veroordeelt het geweld van de afgelopen dagen, waarbij tientallen doden vielen. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani riep de Venezolaanse president Nicolas Maduro vorige week al op te vertrekken vanwege de algehele malaise in het Zuid-Amerikaanse land. Zijn verkiezing wordt alom gezien als onrechtmatig.

Nederland en onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zeiden zaterdag bereid te zijn oppositieleider Guaido te erkennen als niet voor zondag verkiezingen worden aangekondigd. Het lukte de landen niet overeenstemming te bereiken met alle EU-lidstaten over het standpunt.

Venezuela stond later op donderdag op de agenda bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest. Zij benadrukten eerder dat parlementsvoorzitter Guaido in tegenstelling tot Maduro wettig en democratisch is gekozen.

Venezuela heeft verschillende journalisten die verslag deden van de protest opgepakt, onder meer uit Spanje. Franse media melden dat er ook Franse journalisten zijn opgepakt.

Intussen beschuldigt Guaido de autoriteiten ervan te pogen zijn gezin te intimideren. Hij stelt dat de speciale eenheid FAES op zoek was naar zijn vrouw Fabiana. Het hoofd van de nationale politie zegt op Twitter dat de beschuldiging van Guaido volledig onwaar is.

De 35-jarige Guaido vertelde dat agenten van de FAES naar zijn woning waren gegaan, waar ze naar zijn echtgenote vroegen. „De dictatuur denkt dat zij ons kan intimideren”, zei hij tijdens een toespraak in Caracas. Hij waarschuwde dat hij de veiligheidsdiensten verantwoordelijk houdt als zijn 20 maanden oude kind iets overkomt.