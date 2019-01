Europees Parlement erkent Guaidó

Het Europees Parlement erkent Juan Guaidó als interim-president van Venezuela. Een ruime meerderheid van de Europarlementariërs (439 tegen 104) riep de EU en haar lidstaten donderdag op dat ook te doen, tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Het parlement veroordeelt het geweld van de afgelopen dagen, waarbij tientallen doden vielen. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani riep president Nicolás Maduro vorige week al op te vertrekken gezien de algehele malaise in het Zuid-Amerikaanse land. Zijn verkiezing wordt alom als onrechtmatig gezien.

Nederland en onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zeiden zaterdag bereid te zijn oppositieleider Guaidó te erkennen als niet voor zondag verkiezingen worden aangekondigd. Maduro verzet zich echter tegen een nieuwe presidentsrace.

Venezuela staat later op de dag op de agenda bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest. Zij benadrukten eerder dat parlementsvoorzitter Guaidó in tegenstelling tot Maduro wettig en democratisch is gekozen.

De Verenigde Staten, Canada en een aantal Zuid-Amerikaanse landen hebben Guaidó al erkend als interim-staatshoofd.