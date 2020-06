Europees Parlement eist hardere lijn in kwestie Hongkong

De Europese Unie moet zich harder uitspreken tegen de veiligheidswet waardoor China meer zeggenschap krijgt in Hongkong, vindt het Europees Parlement. Als de wet wordt toegepast moeten de EU en haar lidstaten overwegen de kwestie voor te leggen aan het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag omdat internationale verdragen worden geschonden. Dit staat in een resolutie die het parlement vrijdag aannam met 565 stemmen voor en 34 tegen.

De lidstaten zouden sancties moeten invoeren tegen Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen, vinden de parlementariërs. Zij veroordelen onder meer de „willekeurige arrestaties, afgedwongen bekentenissen” en vrijheidsbeperkingen in Hongkong.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben weliswaar verklaard dat de autonomie van de voormalige Britse kolonie niet mag worden uitgehold, maar blijven ver weg van de confronterende opstelling die de VS hebben gekozen. Ze willen de belangrijke (handels)partner niet te veel voor het hoofd stoten.

Het parlement spreekt zich steviger uit, met een „krachtige veroordeling van de toenemende en constante inmenging van China in Hongkongs interne zaken”. Het vindt ook dat Europa moet voorkomen economisch en technologisch te afhankelijk te worden van China, bijvoorbeeld bij de aanleg van 5G-netwerken.

Leiders van de EU-instellingen houden maandag een video-overleg met de Chinese premier Li Keqiang. Het parlement roept EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op de veiligheidswet voor Hongkong als „topprioriteit” aan de orde te stellen, naast andere mensenrechtenkwesties zoals de situatie van de Oeigoerse minderheid.