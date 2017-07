Europees hof: Hamas blijft op lijst terroristische organisaties

De Palestijnse beweging Hamas moet op de Europese lijst van terroristische organisaties blijven staan. Dit heeft het Europese hof van Justitie woensdag bepaald. Het verwierp de beslissing uit 2014 van een lager hof om de beweging van de lijst te schrappen.

Dat lagere Europese Algemene Hof bepaalde destijds dat de betiteling van Hamas als terroristisch niet was gebaseerd op het oordeel van bevoegde autoriteiten, maar losjes op mediaberichten. Maar dat moet het algemene hof nog maar eens grondig heroverwegen, meent het Europese Hof van Justitie.

De Palestijnse versie van de Egyptische Moslimbroederschap, de Islamitische Verzetsbeweging Hamas, stamt uit 1987. Hamas erkent Israël niet, maar beschouwt dat als een stuk bezet Palestina. Hamas, of de gewapende vleugel ervan, wordt door onder meer Israël, Australië, Canada en de VS als terroristisch bestempeld. In de Arabische regio wordt deze streng soennitische beweging door veel regimes met achterdocht bekeken. Zo heeft Jordanië de beweging verboden en Egypte doet mee aan de belegering van de Gazastrook die Hamas sinds 2007 in handen heeft.