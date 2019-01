Europees Hof: Goede Vrijdag-wet Oostenrijk is discriminerend

De Oostenrijkse regeling om alleen werknemers die behoren tot bepaalde kerken op Goede Vrijdag een vrije dag toe te kennen, is discriminerend. Werkgevers moeten ook het overige personeel die dag betaald vrij geven zolang Oostenrijk zijn wetgeving niet aanpast.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald. Voorwaarde is wel dat werknemers vooraf hebben aangegeven dat ze die dag niet willen werken.

Het grootste deel van de Oostenrijkse bevolking is rooms-katholiek, maar alleen leden van enkele evangelische kerken en de Oud-Katholieke Kerk hebben wettelijk recht op een betaalde feestdag op Goede Vrijdag. Dat is bedoeld om deze voor hen belangrijke dag te kunnen vieren zonder een vrije dag te hoeven opnemen.

De zaak was aangespannen door een werknemer van een detectivebureau die het discriminerend vindt dat hij geen toeslag kreeg voor het werk dat hij in 2015 op Goede Vrijdag had verricht. Het Oberste Gerichtshof, de hoogste rechter in Oostenrijk, vroeg vervolgens aan het EU-hof of de regeling in strijd is met het Europese verbod op discriminatie op grond van godsdienst. De rechters in Luxemburg geven de werknemer gelijk.