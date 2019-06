Europa zucht onder hittegolf

Een groot deel van Europa kampt met een hittegolf. De temperaturen in Duitsland, Italië en Frankrijk zijn veel hoger dan normaal. In het Italiaanse Toscane worden woensdag temperaturen boven de 40 graden voorspeld. In Frankrijk wordt het deze week ook snikheet en in tal van gemeenten of departementen zijn noodvoorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen getroffen.

Ook in Duitsland bereiken de thermometers recordwaardes. Langs de Rijn en haar zijrivieren kan het dinsdag zelfs al 38 graden worden. Een dag later kan in het zuidwesten van het land de 40 graden worden overschreden. In Frankrijk en Italië wordt met zorg gekeken naar de piek van de hittegolf die er donderdag en vrijdag is. Gevreesd wordt dat het nog heter wordt dan de dodelijke hittegolf in de zomer van 2003.