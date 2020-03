Europa telt twee derde van alle coronadoden wereldwijd

Europa telt twee derde van alle gemelde coronadoden wereldwijd, en de helft van alle bevestigde besmettingen. Dit blijkt uit het jongste overzicht van het ECDC in Stockholm, de Europese organisatie die ziektes probeert te voorkomen en bestrijden.

Het ECDC meldt ruim 467.000 infecties wereldwijd, waarvan ruim 232.000 in de Europese Unie, Groot-Brittannië en enkele andere Europese landen. Van de bijna 21.000 mensen die overal ter wereld stierven aan corona, waren er bijna 14.000 in Europa. De grootste brandhaarden in de Europese Unie zijn Italië en Spanje.

Het ECDC twitterde dat vrijdag. De organisatie verzamelde de cijfers tot donderdagochtend.

Wereldwijd hebben de Verenigde Staten wat betreft het aantal besmettingen China ingehaald.