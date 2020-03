Europa stelt lanceringen uit om coronavirus

Europa lanceert voorlopig geen raketten. Het lanceerprogramma in Frans-Guyana is stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. „Deze lanceervoorbereidingen zullen worden hervat zodra de gezondheidstoestand dit weer toestaat”, laten de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en ruimtevaartbedrijf Arianespace weten.

Europa brengt zelf geen mensen naar de ruimte, maar lanceert wel satellieten die de aarde in de gaten houden en satellieten die worden gebruikt voor navigatie en communicatie. Die worden in een baan rond de aarde gebracht met Ariane-, Vega- en Sojoez-raketten. In de komende maanden stonden een paar lanceringen van communicatiesatellieten gepland.

Het is nog niet duidelijk of het uitstel ook gevolgen heeft voor de grote ruimtetelescoop James Webb. Dit is de opvolger van de beroemde Hubble-telescoop. In de loop van volgend jaar moet de James Webb vanuit Frans-Guyana worden gelanceerd. De ruimtetelescoop wordt gebouwd door Europa, de Verenigde Staten en Canada. De missie kost ongeveer 9 miljard euro.

Eerder besloten Europa en Rusland om een gezamenlijke missie naar Mars uit te stellen vanwege het coronavirus.