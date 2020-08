Europa schuift culturele hoofdsteden jaar door

De Europese steden die zijn gekozen als culturele hoofdstad moeten hun programma’s een jaar uitstellen als gevolg van de coronapandemie. De Europese Commissie stelt voor dat het Servische Novi Sad opschuift naar 2022. Timisoara in Roemenië en Elefsina in Griekenland komen dan pas in 2023 in de culturele schijnwerpers.

Dit jaar zijn het Kroatische Rijeka en Galway in Ierland de culturele hoofdsteden, maar hun initiatieven kwamen nauwelijks van de grond door de coronacrisis. Zij krijgen nu de mogelijkheid hun jaar te verlengen tot april 2021.

Vicevoorzitter Margaritis Schinas heeft er vertrouwen in dat het culturele leven en het toerisme in de extra tijd weer opkrabbelen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog bekrachtigen.

In 2018 was Leeuwarden Europese culturele hoofdstad, samen met het Maltese Valletta.