Europa ontkomt niet aan populisten op het pluche

Oostenrijk heeft zondag bij de verkiezingen een ruk naar rechts gemaakt. De christendemocratische volkspartij ÖVP werd de grootste en de rechts-populisten van de FPÖ groeien mogelijk uit tot tweede. Dat betekent dat de Europese Unie niet gevrijwaard blijft van rechtse populisten aan het stuur.

De nieuwe premier (kanselier) in Oostenrijk wordt waarschijnlijk ÖVP-leider Sebastian Kurz. Hij geldt al jaren als politiek wonderkind en vormde de oude volkspartij om tot een beweging die zijn naam draagt: Liste Kurz.

Hij klom op via de jongerenbeweging van de partij, waarvan hij al snel voorzitter was. Via een omweg in de stedelijke politiek in Wenen trad Kurz als 25-jarige aan als staatssecretaris. Op 27-jarige leeftijd werd hij minister van Buitenlandse Zaken. Afgelopen voorjaar werd hij leider van de ÖVP en stuurde hij aan op een kabinetscrisis in de coalitie met de SPÖ.

De 31-jarige Kurz heeft veel beleidspunten overgenomen van de rechtse FPÖ. Hij eist een harder migratiebeleid en is strenger ten opzichte van minderheden. Zo is begin deze maand het boerkaverbod van kracht geworden.

Uitslagen

Volgens voorlopige uitslagen kreeg de ÖVP zondag 31,7 procent van de stemmen, een winst van bijna 8 procent ten opzichte van de verkiezingen in 2013. De rechtse FPÖ steeg van 20,5 naar 26 procent.

De sociaaldemocratische SPÖ van kanselier Christian Kern bleef redelijk stabiel op 26,8 procent, maar zakte naar de tweede plaats. In de definitieve uitslag kan dit ook de derde plaats worden.

De groenen zijn uit het parlement verdwenen. Ze daalden van 12,4 naar 3,9 procent, waarmee ze onder de kiesdrempel van 4 procent blijven.

Voortzetting van de coalitie van SPÖ en ÖVP is rekenkundig wel mogelijk, maar politiek gezien niet. In de campagne zijn te veel harde woorden gevallen.

Daarmee ligt een regering met de FPÖ voor de hand. ÖVP en FPÖ vinden elkaar niet alleen in een streng migratiebeleid, maar ook in een kritische visie op de Europese Unie. Beide partijen willen dat de EU zich beperkt tot de hoofdtaken. Door zijn ligging op de zogeheten ”Balkanroute” is Oostenrijk essentieel in een Europees migratiebeleid.

PVV

Na de verkiezingen in Nederland en Frankrijk eerder dit jaar haalden veel leiders in de Europese Unie opgelucht adem omdat de rechts-populisten niet de meeste stemmen haalden. In Nederland wilde ook geen enkele partij in een coalitie met de PVV van Wilders. Gezien de gebeurtenissen in Oostenrijk was die opluchting aan de vroege kant, omdat daar de FPÖ waarschijnlijk wel in de regering komt. Van alle rechts-populistische partijen in de EU staat de FPÖ het dichtst bij de neonazi’s.

Een coalitie van SPÖ met FPÖ zorgde er in 2000 nog voor dat Oostenrijk tijdelijk het stemrecht in de EU werd ontnomen. Dit gaat zich waarschijnlijk niet herhalen.