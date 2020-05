Europa maand langer dicht voor niet-EU-burgers

Reizigers van buiten de EU zijn tot 15 juni niet welkom in Europa tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt voor het inreisverbod voor niet-EU-burgers voor de tweede keer met een maand te verlengen omdat de situatie rond het coronavirus „zowel in Europa als wereldwijd fragiel blijft”. De lidstaten stemmen naar verwachting in met de verlenging.

Nederland sloot zijn grenzen voor burgers van buiten EU op 19 maart. Ook de andere lidstaten, met uitzondering van Ierland, namen de maatregel over. De reisbeperking geldt niet voor mensen uit Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Die landen maken deel uit van de Schengenzone.

Het inreisverbod geldt in principe niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, diplomaten, vrachtwagenchauffeurs en grenswerkers.

Omdat de epidemie nog niet bedwongen is, blijft het nodig niet-noodzakelijk verkeer aan de buitengrenzen te weren, aldus het dagelijks EU-bestuur. Versoepeling kan alleen in fasen verlopen, zoals eerder in een ‘routekaart’ is beschreven. Voordat reizigers van buiten de EU weer worden toegelaten, zullen eerst de controles aan de binnengrenzen geleidelijk moeten worden opgeheven.

„We hebben een gefaseerde en gecoördineerde benadering nodig”, benadrukt EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Herstel van het vrije verkeer in de Schengenzone is het eerste doel zodra de gezondheidssituatie dat toelaat, aldus de Zweedse.

België sloot op 20 maart zijn grenzen voor niet-noodzakelijk verkeer, waardoor onder meer Nederlanders alleen welkom zijn als ze een goede reden hebben of een verklaring van hun werkgever. Een comité van het Benelux-parlement is bezorgd over de „ernstige overlast” die dat veroorzaakt, vooral voor mensen die dagelijks voor hun werk de grens moeten oversteken. Het parlement met daarin ook Nederlandse Tweede Kamerleden gaat zich de komende weken buigen over „perspectief aan de bevolking wat de opening van de grenzen tussen de drie landen betreft”. Op 5 juni wordt een advies aan ministers van de drie landen voorbereid.