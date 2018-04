Eurocontrol waarschuwt voor luchtaanval Syrië

Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding, waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse zee in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur.

Eurocontrol heeft verklaard dat raketten binnen die periode kunnen worden gebruikt en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur wordt verstoord.

De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma.

„Bij de planning van vluchten in het oostelijk Middellandse Zee/Nicosia moet terdege rekening worden gehouden met de situatie,” schreef het agentschap op zijn website, zonder de oorsprong van mogelijke bedreigingen te specificeren.