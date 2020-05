EU: zwichten voor Chinese censuur was fout besluit

De EU-ambassadeur in China had geen toestemming moeten geven om een door de Chinese autoriteiten gecensureerd opiniestuk te laten plaatsen in de krant China Daily. Dat onder grote tijdsdruk genomen besluit van Nicolas Chapuis „was niet het juiste”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. De Franse diplomaat houdt wel het vertrouwen.

De krant schrapte op last van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking de zinsnede dat het coronavirus zich vanuit China over de rest van wereld heeft verspreid. Die woorden stonden in het oorspronkelijke stuk van de ambassadeurs van de EU en haar lidstaten in China ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de diplomatieke relaties.

Een dag eerder had een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur de plaatsing van het gecensureerde stuk nog verdedigd, omdat het belangrijk werd geacht andere zaken in het artikel zoals mensenrechten, duurzaamheid, klimaat, multilateralisme en samenwerking met China te delen met het Chinese volk. Daarop kwam van veel kanten kritiek.

De buitenlanddienst van de EU spreekt van een „betreurenswaardig” incident.