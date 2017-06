EU zint op sancties na cyberaanval

Kwaadwillende aanvallen op computernetwerken in de Europese Unie moeten hard worden aangepakt. De EU-landen willen economische sancties treffen als dat nodig is. Staten mogen niet doelbewust toestaan dat hun grondgebied wordt gebruikt voor illegale ICT-operaties, staat in een verklaring die de 28 buitenlandministers maandag in Luxemburg goedkeurden.

Hoe hard de strafmaatregelen zijn, hangt af van de „reikwijdte, omvang, duur, intensiteit, complexiteit, verfijning en impact van de cyberactiviteit.” Het kan dan gaan om reisverboden en het bevriezen van banktegoeden. Het moet hackers en landen die onrechtmatige cyberoperaties toestaan in ieder geval afschrikken.

De noodzaak voor afschrikking is toegenomen na berichten over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen in Europa en de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen.