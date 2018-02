EU zet Zuid-Soedanezen op sanctielijst

Drie Zuid-Soedanezen die betrokken waren bij ernstige mensenrechtenschendingen in het Afrikaanse land zijn niet langer welkom in de Europese Unie. Hun Europese tegoeden worden ook bevroren.

In totaal staan nu negen Zuid-Soedanezen op de sanctielijst van de EU. De andere zes stonden er al op vanwege een besluit van de Verenigde Naties. De EU doet daar voor het eerst een schepje bovenop vanwege de steeds maar verslechterende veiligheids- en humanitaire situatie. Daarnaast speelt mee dat er veel onwil is om het vredesproces te laten slagen.

Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk en belandde twee jaar later in een burgeroorlog. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en een derde van de vier miljoen bewoners is gevlucht.