EU zet acht Syrische ministers op sanctielijst

De Europese Unie heeft acht Syrische ministers op haar sanctielijst gezet. De acht, onder anderen de ministers van Volksgezondheid, Industrie en Landbouw, werden in augustus in de nieuwe regering van premier Arnous benoemd. Ze zijn „als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime”, meldt het publicatieblad van de Europese Unie.

Precies drie weken geleden stelde Brussel al tegen zeven Syrische bewindslieden strafmaatregelen wegens onderdrukking in. Allen komen de EU niet meer in en eventuele Europese tegoeden in hun bezit worden bevroren.

De acht zijn toegevoegd aan de in 2011 ingevoerde sanctielijst, die nu 288 personen en zeventig organisaties telt. Onder de gestraften zijn niet alleen ministers, maar ook zakenlieden met banden met het regime die fortuin maken in de oorlogseconomie. In Syrië heerst sinds bijna tien jaar een burgeroorlog.