EU wil uitleg misbruik Facebook in VS

EU-commissaris Vera Jourova reist maandag naar Washington voor gesprekken over databescherming. Zij wil opheldering van Facebook en de Amerikaanse overheid over mogelijk misbruik van privé-informatie van 50 miljoen Facebookgebruikers door het databedrijf Cambridge Analytica, liet de Tsjechische weten.

Zaterdag werd bekend dat de autoriteiten in Massachusetts een onderzoek instellen naar het vermeende misbruik. Cambridge Analytica zou de gegevens hebben gebruikt om profielen te maken van Amerikaanse kiezers. Zij werden vervolgens bestookt met gepersonaliseerde politieke advertenties, aldus The New York Times.

Volgens de Europese Commissie is het misbruik van persoonlijke gegevens voor politieke doeleinden onaanvaardbaar. „Vreselijk, als het wordt bevestigd, zei Jourova dit weekend al. ,,Dit willen we niet in de EU.”

Jourova ontmoet in Washington de Amerikaanse minister Wilbur Ross (Handel) om te praten over Privacy Shield. Daarin zijn afspraken tussen de EU en de VS vastgelegd over bescherming van persoonlijke gegevens. Dat bezoek was al gepland.