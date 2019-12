EU wil snel in gesprek met VK over toekomst

De Europese Unie is er klaar voor om de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk te bespreken.

Dat zei de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdagmiddag tijdens de laatste persconferentie op de EU-top in Brussel. „Die relatie hoeft niet helemaal worden opgebouwd, want we hebben op dit moment al een goede relatie”, stelde de Duitse voorzitter.

De Britse premier Boris Johnson won donderdag een ruime meerderheid van de zetels in het Lagerhuis. De toegenomen kans op het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU was op de Europese top voelbaar.

Zo merkte de Duitse bondskanselier Angela Merkel op dat „de brexit nu door kan gaan” en dat de volgende onderhandelingen tussen de EU en het vertrekkende land over de toekomstige relatie en een handelsakkoord eraan zitten te komen.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de Unie stapt, gaat er een overgangsperiode in. Die periode van elf maanden, tot 31 december volgend jaar, zal voornamelijk in teken staan van het onderhandelen van een handsakkoord.

Verschillende leiders wezen er vrijdag op dat elf maanden een erg korte periode is om zo’n akkoord te bereiken. Von der Leyen is daarom van plan om eerst een akkoord te bereiken over de kwesties die het meest zouden worden getroffen door een economische recessie.