EU wil onderzoek Wit-Rusland naar mishandeling in detentiecentra

De Europese Unie roept Wit-Rusland op gerapporteerde misstanden in detentiecentra grondig te onderzoeken en de schuldigen ter verantwoording te roepen. EU-buitenlandchef Josep Borrell doet die oproep na steeds meer „schokkende” berichten over onmenselijke omstandigheden en mishandeling in detentiecentra. De EU-delegatie in Minsk heeft de boodschap overgebracht aan de Wit-Russische autoriteiten.

De EU staat achter de „honderdduizenden” Wit-Russen die zondag de straat op gingen om vrijlating van arrestanten en nieuwe presidentsverkiezingen te eisen, schrijft Borrell. „De enorme aantallen laten duidelijk zien dat de Wit-Russische bevolking verandering wil, en wel nu.”

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken van de EU kwamen vrijdag overeen een sanctielijst te laten opstellen met functionarissen die verantwoordelijk zijn voor geweld, onderdrukking van vreedzame protesten en vervalsing van verkiezingsresultaten. Borrell zal woensdag de regeringsleiders bij hun ingelaste top over Wit-Rusland informeren over de voortgang.

Een einde aan het geweld, de-escalatie en dialoog kan het land volgens de EU uit de crisis leiden. Tussenkomst van andere landen is daarbij niet behulpzaam, is volgens ingewijden de boodschap die de leiders aan Rusland willen sturen. De aanleiding daarvoor is dat Moskou positief heeft gereageerd op een verzoek om steun van de Wit-Russische president Loekasjenko.