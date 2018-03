EU wil moord journalist Slowakije onderzoeken

De Europese Unie (EU) wil woensdag een delegatie van acht parlementariërs uit verschillende partijen naar Slowakije sturen om de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn verloofde te onderzoeken.

Kuciak die onderzoek deed naar misbruik van EU-landbouwsubsidies werd vorig weekend doodgeschoten samen met zijn vriendin. De Slowaakse politie vermoedt dat zijn speurwerk hem fataal is geworden.

De Europese Commissie had eerder al informatie opgevraagd bij de Slowaakse autoriteiten over mogelijk misbruik van de subsidies. Het dagelijks EU-bestuur deed dit in reactie op berichten in de media dat een Italiaanse maffianetwerk met banden in Slowaakse regeringskringen EU-geld zou hebben verduisterd.

De minister van Cultuur Marek Madaric trad woensdag af omdat hij het niet kon verdragen dat er een journalist was vermoord. Premier Robert Fico heeft 1 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders.

Er werden zeven Italiaanse verdachten aangehouden, maar deze personen zijn zaterdag allemaal weer vrijgelaten.