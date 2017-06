EU wil helft minder zwaargewonden in verkeer

Het aantal mensen dat zwaargewond raakt door verkeersongelukken in de Europese Unie moet in 2030 zijn gehalveerd vergeleken met 2020. Die doelstelling stelden de 28 EU-transportministers zich donderdag in Luxemburg. Het zijn er nu jaarlijks zo’n 135.000. Vooral voor fietsers en voetgangers moet meer aandacht komen.

In 2010 werd al afgesproken het aantal verkeersdoden in tien jaar te halveren. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Het verkeer eiste vorig jaar 25.500 levens, 19 procent minder dan in 2010. De maatschappelijke kosten vanwege alle verkeersslachtoffers worden geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zouden meer 30 kilometerzones moeten worden ingesteld. Ook moeten de verkeersveiligheidsregels beter worden gehandhaafd. En alcohol en drugs in het verkeer moeten harder worden aangepakt.

Nederland behoort met 33 verkeersdoden per miljoen inwoners tot een van de verkeersveiligste landen in de EU.