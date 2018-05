EU wil dat Montenegro aanval op journaliste onderzoekt

De Europese Unie heeft Montenegro opgeroepen de aanval op een journaliste grondig te onderzoeken. Verslaggeefster Olivera Lakic raakte gewond toen ze dinsdag onder vuur werd genomen buiten een appartementscomplex in hoofdstad Podgorica. De 49-jarige journaliste schrijft voor een dagblad over de georganiseerde misdaad.

De schietpartij leidde tot veel verontwaardiging. Eurocommissaris Johannes Hahn (Uitbreidingsonderhandelingen) waarschuwde dat dergelijke incidenten gevolgen hebben voor de reputatie van het Balkanland, dat lid wil worden van de EU. „Dit staat op onze radar en we verwachten een fatsoenlijk onderzoek”, zei Hahn na een ontmoeting met de journaliste.

De journaliste was al eerder het doelwit van een aanval. Lakic werd in 2012 in elkaar geslagen bij haar woning. De politie is nog op zoek naar drie verdachten van de schietpartij van dinsdag.