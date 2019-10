‘EU wil Britten drie maanden uitstel geven’

De Europese Unie (EU) is bereid om Groot-Brittannië tot februari 2020 brexit-uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er niet in slaagt om voor 31 oktober een brexit-overeenkomst door het Britse parlement te loodsen. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times.

EU-diplomaten hebben volgens de krant gezegd meerdere opties voor uitstel te hebben. Die variëren van een maand tot een half jaar of zelfs nog langer.

De Britse regering wil maandag een nieuwe stemming houden over het vorige week afgesloten akkoord met de EU. Dat blijkt volgens The Guardian uit de parlementaire agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow kan overigens nog een stokje steken voor de stemming, maar dat maakt hij pas op zijn vroegst maandag bekend.