‘EU wijst weekendonderhandelingen brexit af’

De Europese Unie heeft een Brits voorstel om in het weekend verder te praten over de brexit afgewezen. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van bronnen.

De Europese hoofdonderhandelaar Michael Barnier zei eerder al dat er te weinig aanknopingspunten in het nieuwe Britse voorstel staan om over te onderhandelen. Daarom lijkt de EU niet in het weekend verder te willen praten. „Als we in het weekend praten, lijkt het net alsof we echte onderhandelingen voeren. Daar zijn we nog ver van verwijderd”, zegt een EU-diplomaat tegen The Times.