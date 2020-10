EU waarschuwt tegen heropenen Cypriotisch ‘spookstrand’

De kans op het afnemen van de spanningen tussen Turkije en Cyprus is weer even verkeken, vreest de Europese Unie. De heropening van een verlaten Grieks-Cypriotische zeeboulevard op het door Turkije bezette noorden van het eiland stemt „diep bezorgd”, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

De betrekkingen tussen EU-landen Griekenland en Cyprus en grote buur Turkije zijn al geruime tijd ijzig, maar de laatste dagen was er hoop op voorzichtige dooi. Turkije kwam met Griekenland overeen een hotline te openen om eventuele conflicten in de kiem te smoren en riep een schip terug dat naar gas zocht in Cypriotische wateren.

Maar dinsdag kondigde de Turkse president Erdogan aan dat de ‘spookwijk’ Varosha in Noord-Cyprus weer opengaat. De Grieks-Cyprioten, die de ooit mondaine boulevard met grote hotels bij de Turkse inval in 1974 ontvluchten, reageerden woedend.

„Dit zal grotere spanningen veroorzaken en kan de inspanningen om de hervatting van de vredesbesprekingen bemoeilijken”, waarschuwt Borrell. „Wat nu dringend gevraagd wordt is herstel van vertrouwen en niet verdere verwijdering.”