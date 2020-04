EU-voorzitter roept lidstaten op tot herstelstrategie

EU-president Charles Michel wil volgende week met de EU-leiders een herstelstrategie voor na de coronacrisis bespreken. De lidstaten moeten samen zorgen dat de interne markt wordt hersteld en verbeterd, de investeringen worden aangezwengeld en de welvaart voor EU-burgers en bedrijven weer wordt gegarandeerd, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel.

Daarbij zal de volgende meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 „een sleutelrol” spelen, zei Michel. De commissie is al bezig de budgettaire plannen voor de komende jaren te herschrijven naar aanleiding van de coronacrisis. Ook wordt gedacht aan de oprichting van een tijdelijk wederopbouwfonds.

De EU-leiders vergaderen op 23 april voor de vierde keer in enkele weken per videoverbinding over de coronacrisis.