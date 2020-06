EU verwerpt uitzetting ambassadeur in Venezuela

De EU veroordeelt de uitzetting van haar ambassadeur uit Venezuela. EU-buitenlandchef Josep Borrell kondigde als tegenmaatregel aan de Venezolaanse ambassadeur bij de EU de wacht aan te zeggen, zoals gebruikelijk in dit soort gevallen.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro gaf EU-ambassadeur Isabel Brilhante Pedrosa maandag 72 uur om te vertrekken. Hij deed dat in reactie op nieuwe sancties van de EU tegen elf Venezolaanse regeringsfunctionarissen. „Wie zijn zij dat ze denken ons dreigementen op te kunnen leggen?”, zei Maduro.

De elf hooggeplaatste officials zijn toegevoegd aan de sanctielijst vanwege hun rol bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, aldus de EU. In totaal staan nu 36 mensen op de lijst. Voor hen geldt een reisverbod naar Europa en hun banktegoeden in de EU zijn bevroren.

Sinds november 2017 is een Europees embargo op wapens en uitrusting voor onderdrukking van de bevolking van kracht. De strafmaatregelen moeten een vreedzame en democratische oplossing bevorderen die leidt tot het herstel van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in het land.

De VS en veel andere westerse landen steunen oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó. „Alleen een onderhandelde oplossing tussen Venezolanen kan het land uit zijn diepe crisis brengen”, aldus Borrell.