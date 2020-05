EU veroordeelt raketaanval rebellen op Tripoli

De Europese Unie veroordeelt een raketaanval uitgevoerd door de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar op de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de internationaal erkende regering zijn er vijftien mensen omgekomen en zeker vijftig mensen gewond geraakt.

„De raketten kwamen neer in woonwijken, de Italiaanse ambassade is bijna geraakt”, aldus de EU in een verklaring.

Volgens de Libische regering hebben de raketten vooral in het oosten en zuiden van Tripoli veel schade veroorzaakt. De troepen van Haftar proberen al meer dan een jaar om Tripoli in te nemen, maar dat is nog niet gelukt.