EU: verlies Trump maakt voor ons geen verschil in brexitoverleg

De Europese Unie zal zich door het aanstaande vertrek van brexit-voorstander Donald Trump uit het Witte Huis niet anders opstellen in de onderhandelingen met de Britse regering over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. Wat Brussel van de Britten wil hangt niet af van wie president van de Verenigde Staten is, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

De Britten, sinds 1 februari EU-lidstaat af, houden zich tot de jaarwisseling nog aan de EU-regels. Om te voorkomen dat de onderlinge handel en verkeer daarna veel moeilijker worden, proberen Londen en Brussel daarover al lange tijd vooralsnog vruchteloos afspraken te maken. Het overleg, onder steeds hogere tijdsdruk, is maandag in Londen hervat en „gaat de hele week” duren en „alle onderwerpen bestrijken”.

De Britse premier Boris Johnson hoopte met de Amerikaanse president Trump gemakkelijker een handelsakkoord te sluiten, maar ziet zijn medestander in Washington normaliter in januari plaatsmaken voor Joe Biden. Die is heel kritisch over Johnsons brexitbeleid. Daardoor zou Johnsons positie hachelijker kunnen worden, en kan hij dus ook wat zwakker komen te staan in de onderhandelingen met de EU.

Welke weerslag de Amerikaanse verkiezingsuitslag op de opstelling van de Britten in de brexitonderhandelingen zou moeten hebben „is natuurlijk absoluut niet aan ons”, zei de commissiewoordvoerder maandagochtend.