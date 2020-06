EU verdubbelt wereldwijd coronahulppakket

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over het ruim verdubbelen van een hulppakket van aanvankelijk ruim 15 miljard euro om wereldwijd het coronavirus te bestrijden. Er zal 36 miljard euro worden uitgetrokken voor de versterking van zorgstelsels en het temperen van de sociaal-economische impact van de pandemie in vooral Afrikaanse partnerlanden, hebben de EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking besloten tijdens een videoconferentie. Het geld komt uit bestaande fondsen en bijdragen van de EU-landen.

De EU-inspanning is ‘Team Europe’ gedoopt. In april zei minister Sigrid Kaag nog dat 15 miljard euro een goed begin was, maar dat er meer nodig zou zijn. Zij maakte toen al bekend uit haar begroting 100 miljoen euro vrij te maken. Dat bedrag blijft staan.

Niet alleen voor Afrika maar ook voor Azië, Latijns-Amerika en de Caribische regio wordt geld vrijgemaakt. Daarnaast worden landen aan de rand van Europa zoals de westelijke Balkan en Turkije geholpen.