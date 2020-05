EU verdeelt 1,5 miljoen medische maskers over lidstaten

De EU verdeelt de komende dagen 1,5 miljoen medische maskers over zeventien lidstaten, waaronder Nederland. Ook het Verenigd Koninkrijk krijgt een partij geleverd. De maskers zijn aangekocht via door de Europese Commissie georganiseerde aanbestedingen waar lidstaten op kunnen intekenen. In totaal worden 10 miljoen maskers aangeschaft. Die worden de komende weken in partijen van 1,5 miljoen verdeeld over regio’s en landen die er behoefte aan hebben.

„We doen er alles aan om lidstaten te helpen om beschermende uitrusting bij gezondheidswerkers in de frontlinie te krijgen”, zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid). De afgelopen weken werden al honderdduizenden maskers verspreid vanuit de voorraad die via het mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) is aangelegd. De komende maanden is 100 miljoen euro Europees geld beschikbaar voor gezondheidsgerelateerde producten.