EU trekt sancties tegen twee Libische leiders in

De Europese Unie trekt de sancties tegen twee Libische politieke kopstukken in. Na jaren van chaos en bloedvergieten is er voorzichtige hoop op een staakt-het-vuren in het Noord-Afrikaanse land.

De EU beloont de voorzitter van het tegenparlement in Oost-Libië voor diens „recente constructieve betrokkenheid” bij de onderhandelingen over een vreedzame oplossing voor het conflict. Brussel zal wel nauwlettend volgen of Agila Saleh, een bondgenoot van krijgsheer Khalifa Haftar, op die ingeslagen weg voortgaat.

De andere Libiër die voortaan weer naar de EU mag reizen en bij zijn Europese tegoeden kan, is een rivaal van Saleh. Nuri Abusahmain was de voorzitter van het parlement in Tripoli dat door islamisten werd gedomineerd en door de internationale gemeenschap niet werd erkend. Omdat hij tegenwoordig niet meer politiek actief is, gaat ook hij van de sanctielijst.

Libië wordt al jaren verscheurd door rivaliserende regeringen, een in de hoofdstad Tripoli en een verbonden met Haftar in het oosten. Tripoli wordt gesteund door Turkije terwijl Haftar hulp krijgt van onder meer Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar sinds augustus bespeurt de EU „veelbelovende ontwikkelingen”.